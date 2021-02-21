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Традиционная патриотическая акция "За единую Беларусь!" прошла в Минске
Неравнодушные к политической ситуации в стране горожане и гости столицы пришли с флагами и национальной символикой в район станции метро "Уручье", чтобы поддержать силовиков. На въезде в город автомобили встречала вот такая колонна. Подобные акции проходят в разных частях страны еженедельно: автопробеги или колонны вдоль дороги стали доброй традицией в последние несколько месяцев.
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