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Традиционно поздравление детям с Рождеством и Новым годом от Вооруженных Силы Беларуси

Традиционно Вооруженные Силы нашей страны присоединяются к доброй инициативе и поздравляют детишек с Рождеством и Новым годом. Немного волшебства в эти дни подготовили и сотрудники телекомпании "ВоенТВ".

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