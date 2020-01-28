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В субботу традиционно пройдут прямые телефонные линии
Если у вас есть вопросы, которые волнуют, вы можете обратиться с ними к представителям власти напрямую. Традиционно прямые телефонные линии пройдут в субботу, 1 февраля. В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.
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