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Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя
"Спасибо за труд и за то, что научили», - именно эти слова сегодня звучат в адрес белорусских педагогов. Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. Поздравление педагогическим работникам направил Глава государства Александр Лукашенко.
Сегодня в сфере образования работают более 153 тысяч педагогов. И по-прежнему лицо профессии женское. Свыше 80 процентов учителей - представительницы прекрасного пола.
4,5 тысячи молодых специалистов пополнили команду учителей Беларуси в 2019 году
К слову, с каждым годом растет и престиж профессии учителя. В первую очередь этому способствует открытие педагогических классов в общеобразовательных школах. К примеру, в этом году команду учителей Беларуси пополнили четыре с половиной тысячи молодых специалистов.
Учитель на селе - профессия, которая заслуживает особого внимания
Быть примером каждому, воспитать, обучить и при этом оставить силы для работы на собственном участке. Учитель на селе – профессия, которая заслуживает особого внимания. Как и чем живут наставники в белорусских агрогородках, мы расскажем сегодня в "Главном эфире".
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