"Спасибо за труд и за то, что научили», - именно эти слова сегодня звучат в адрес белорусских педагогов. Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. Поздравление педагогическим работникам направил Глава государства Александр Лукашенко.

Сегодня в сфере образования работают более 153 тысяч педагогов. И по-прежнему лицо профессии женское. Свыше 80 процентов учителей - представительницы прекрасного пола.

4,5 тысячи молодых специалистов пополнили команду учителей Беларуси в 2019 году

К слову, с каждым годом растет и престиж профессии учителя. В первую очередь этому способствует открытие педагогических классов в общеобразовательных школах. К примеру, в этом году команду учителей Беларуси пополнили четыре с половиной тысячи молодых специалистов.

Учитель на селе - профессия, которая заслуживает особого внимания