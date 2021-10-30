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Активисты БРСМ наводят порядок на улицах Минска

Молодежные субботники продолжаются. Активисты БРСМ сегодня наводят порядок на улицах Минска. Так, в Заводском районе учащиеся столичных колледжей высадили 23 клена вдоль кольцевой дороги и около 40 на улице Голодеда. Накануне члены организации приводили в порядок и лесопарк "Медвежино", а также скверы, парки и аллеи всех районов столицы.

Планируется, что при наличии подходящих погодных условий масштабные субботники ежедневно будут объединять активистов.

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