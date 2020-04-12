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Традиционную службу из Ватикана верующие смотрели онлайн

Верующим продемонстрировали Туринскую плащаницу

В кафедральном соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине была выставлена одна из наиболее известных церковных реликвий – так называемая Туринская плащаница. Ее демонстрируют публично лишь в исключительных случаях. На этот раз возможность увидеть плащаницу хотя бы на экране должна поддержать дух верующих в эти тяжелые дни.

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