Традиционные ценности, безопасность и уважение - почему иностранцы переезжают жить в Беларусь

Уникальность Беларуси для большинства из нас - обыденность. Не в плохом смысле этого слова, но согласитесь, мы привыкли к чистым улицам, понятным правилам, прозрачным отношениям в обществе. Когда вроде бы так все должно быть везде. И это здорово, что мы живем в таком стандарте. Но как этот стандарт видят те, кто приезжают к нам из другой реальности? Может быть, у нас хуже или лучше? Может быть, мы что-то не замечаем? Или наоборот, плохо замечаем то, что стоило бы ценить?

Мы поговорили и с туристами, и с переселенцами, и с уже гражданами Беларуси. Это люди из совершенно разных стран, и все они нашли здесь что-то свое. А что именно, смотрите в нашем "Специальном репортаже".

Теперь россияне не только обосновываются в наших санаториях, но и активно переезжают и покупают квартиры. В общем, теперь у нас на одну тенденцию больше.

Туристы из России отзываются о нашей стране так:

"Мы из Московской области. Нам понравилось все. Еда очень вкусная. Мы вообще приехали, хотим купить много сала. Свекровь заказала 5 кг".

"Мы приехали из Набережных Челнов, Республика Татарстан, Россия. Давно мечтали побывать в Беларуси, потому что были наслышаны о красивом, зеленом городе Минске, о прекрасной стране".

Не только на майские и не только россияне. Многие, кто хоть раз приехал к нам на выходные, остаются жить.

В Бешенковичском районе уживаются и белорусы, и немцы, и грузины. Все выбрали его своим местом для жизни.

Аурелио Леттрари, как только переехал из Германии к нам, сразу же взялся за хозяйство. А теперь представьте, какой у него урожай. Три года, как живет здесь, перевез сына с его семьей.

"Здесь я строю, как я хочу, а не как закон скажет. Когда у меня есть время и деньги, потом я строю дальше, и все шаг за шагом становится лучше", - поделился переселенец из Германии Аурелио Леттрари.

Аурелио в белорусской деревне уже стал своим. Соседи приглашают на праздники, помогают и советам, и делам.

"Для меня цена - вот эта свобода. И именно здесь мы ощущаем то, что можно почувствовать себя свободным и заниматься теми вещами, которые нам нравятся и мы хотим делать", - отметил переселенец из Германии Нино Дарио Леттрари.

Тот случай, когда муж англичанин сам предложил переехать в Беларусь. Леонард и Юлия познакомились более 15 лет назад. Она белоруска, уехала в Лондон изучать английский.

"Все меня спрашивают, чего ты сюда приехал? А почему бы сюда не приехать? Здесь очень красиво, очень безопасно. Не нужно смотреть, оглядываться назад. Можно вечером пройтись, не боясь. Что, в принципе, в Англии уже делать опасно", - рассказал переселенец из Великобритании Леонард Огден.

Восемь лет как обосновались в Пинске, это родина Юлии. У них двое детей, погодки учатся в пятом классе на 8-9. И это только по белорусскому языку, так что с ним подружились. И, конечно, как у всех подростков, у них много увлечений.

Кто-то решает связать свою жизнь с Беларусью уже на законодательном уровне - получить гражданство.

Гражданин Беларуси, переселенец из Латвии Максим рассказал, что купил небольшой деревенский домик. Недалеко находится город, но главное, что вокруг природа, свое поле, свой огород. Всю жизнь он мечтал, чтобы был собственный участок земли, а в Риге удалось обзавестись лишь маленькой однокомнатной квартирой.

Знакомьтесь, это Максометр. Так называется его канал в социальных сетях. Известный блогер, уроженец Латвии два года как переехал в Беларусь. Выбрал себе участок в Витебской области и теперь наслаждается просторами, параллельно обустраивает дом.

В своих роликах еще до приезда в Беларусь он затрагивал только нейтральные темы - про отношения в парах, про детей, про браки и разводы. В один момент к любому негативу его стали настоятельно просить добавить приставку "это в России, в Беларуси, но только не в Прибалтике".

"Это противоречит моей совести. Потому что я этнический белорус. У меня мама гражданка России, а отец белорус. Ну, не могу я. Даже если бы мне платили деньги, намекали на деньги. Зачем? Это означает быть предателем. Они все время показывают, что Беларусь такая убогая, нищая, бедная, разваленная страна. На меня эта пропаганда тоже влияла. Но когда я начал приезжать, гулять по Минску, посмотрел на страну, теперь я хочу разрушить этот миф", - сказал Максим.

На сегодня он официально гражданин Беларуси. Паспорт получил недавно, но в твердом намерении оставаться здесь не в гостях, а дома.

История нашего следующего героя могла бы стать экранизацией для настоящего романа. Окан Полат с первого взгляда влюбился и в Беларусь, и в свою будущую жену. В июле будет 10 лет, как из Турции переехал жить сюда.

У Окана и Анастасии трое детей. Они еще совсем малыши. Кстати, сын учится в патриотическом классе. Окан сделал акцент на том, что ему сразу начали сильно импонировать традиционные белорусские ценности. И вот это особое понимание своего.

"Я всегда гордился, что есть такая страна. Я очень признателен Президенту Беларуси. Он знает, что он делает. За оказанное доверие я ему очень благодарен. И хотелось бы его вживую увидеть и сказать: "мы вас шчыра любим", - поделился гражданин Беларуси, переселенец из Турции Окан Полат.

Насер Аль Али из того поколения переселенцев в Беларусь, которые бежали от сирийского конфликта. 15 лет назад, когда он приехал в страну, ключевым вопросом для него было, сможет ли он здесь вести дела. Надо понимать, что уже тогда Беларусь стали рассматривать как страну для стабильного бизнеса те, кто умел этот бизнес делать.

Свой ресторан Насер открыл пять лет назад в самом центре Минска. Место, кстати, сочетает в себе несколько кухонь сразу. Здесь и узбекское, и сирийское.

"Когда вы работаете по-честному и трудитесь, то здесь всегда выгодно стоить бизнес. Здесь в Беларуси очень хорошо идут дела, но, конечно, надо трудиться. Тогда все будет хорошо", - отметил бизнесмен, гражданин Беларуси, переселенец из Сирии Насер Аль Али.

Когда начался Карабахский конфликт, взяла с собой детей и уехала из Армении в Беларусь. Это было 25 лет назад. Здесь Римма Саакян купила домик в Борисове. Спустя столько лет дочь уже с внуком приезжает в гости.

Единственный минус, шутит, это климат: в Армении жарче, но тепло белорусов согревает, а теперь она сама в наших рядах, на днях получила паспорт.

Каждый такой переезд - это поворот в судьбе. Как бы это ни звучало романтично, для человека это может стать как новой точкой отсчета в лучшее будущее, так и большим кризисом отрыва от своей предыдущей жизни. Многое зависит от поддержки, и в Беларуси ее оказывают даже на уровне традиции. Например, для тех, кто уже точно определился с тем, что свяжет свою жизнь именно с нашей страной, выдавать паспорта и приносить присягу в праздничной обстановке.

"Иметь белорусский паспорт - это иметь все, что имеет белорусский народ. Прекрасную страну, социально ориентированную, прекрасных людей, которые очень радушные, очень заботливые. Они умеют трудиться, умеют веселиться. Самое главное, они живые. Это было самое главное решение - влиться в этот замечательный народ", - отметила гражданка Беларуси, переселенка из Украины Елена Дубинина.

Елена и Сергей Дубинины переехали к нам из Украины еще в 2014 году, когда начались события на Донбассе. Елена работает инженером на белорусско-российском предприятии, а Сергей преподает в БНТУ, уже более 12 лет обучает молодых людей профессий завтрашнего дня.

"Беларусь - это продолжение моей жизни личной, творческой, профессиональной", - подчеркнул Сергей Дубинин.