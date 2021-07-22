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Традиционные транспортные средства белорусов
К летнему времени путешествий Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков. Онаначинается с просмотра аутентичной коллекции, в которую собраны почти 300 предметов разных времен и регионов. Брички и сани, фаэтоны и мажары, возы и конская упряжь знакомят посетителей с возможностями передвижения наших прадедов.
Теоретическую часть этноэкскурсии ретроформата в Строчицах разнообразят уроки по запряжке лошади в бричку. Конюх демонстрирует все тонкости многовекового известного сельчанам процесса. Незабываемой частью "транспортной" экскурсии здесь является знакомство с дельтапланом, а также возможность полетать на нем и увидеть музейные и окрестные пространства с высоты птичьего полета.
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