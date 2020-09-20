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Традиционный фестиваль бега "Ошмянская пятерка"

Фестиваль бега "Ошмянская пятерка"собрал около 350 участников. Поклонники здорового образа жизни пробежали накануне по улицам города, и абсолютно каждый получил медаль. Наравне с профессионалами соревновались любители. В детской категории проигравших не было.

Буквально через час эстафету бега примет Жодино - там пройдет зомби-ран, а на следующей неделе - Орша, где состоится полумарафон.

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