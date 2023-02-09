Успешную спецоперацию провели бойцы наркоконтроля при силовой поддержке СОБРа. С поличным оперативники взяли 38-летнего жителя Минской области и 31-летнего россиянина. 3 кг мефедрона, 1,5 кг гашиша, 500 г экстази и 100 г кокаина - такую объемную партию запрещенных веществ правоохранители обнаружили при себе у задержанных, а также в доме, где они хранили и фасовали дурман на более мелкие дозы. По данным стражей порядка, задержанные карьеру в наркомаркете строили около полугода, а далее традиционный финал.