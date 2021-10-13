Традиционный флешмоб профсоюза Беларуси - республиканская акция "Поздравим маму вместе!"

Накануне самого теплого праздника профсоюз запустил традиционный флешмоб - республиканскую акцию "Поздравим маму вместе!". Если лично сказать теплые слова главному человеку в жизни не получается, можно будет написать поздравление на дизайнерской открытке и бесплатно отправить ее по указанному адресу. Сделать это можно и в электронном варианте. Тематически оформленные уголки ждут желающих в фойе или на проходной предприятий и организаций.



Впервые акция прошла 6 лет назад. Ежегодно в ней участвуют более полумиллиона человек.