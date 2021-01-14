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Традиционный Новогодний бал прошел в Большом театре
Танцуют все! Большой театр Беларуси не спал минувшей ночью. Всему виной традиционный Новогодний бал. Впервые за 12 сезонов праздник охватил главную сцену. Академические подмостки гости делили со звездами Большого. Торжество закружило в вальсе, контрдансе и кадрили сразу 54 пары. Главные позиции бальной карты они изучали 4 месяца. Количество присутствующих в этом сезоне заметно сократилось в связи эпидемической обстановкой. Атмосферу пышного приема создавали мастер-классы по этикету, танцу и истории.
В пятничной афише Большого - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита"
Следующая встреча со зрителем у Большого театра Беларуси состоится в эту пятницу. В вечерней афише: вокально-хореографическое представление "Кармина Бурана", ждут ценителей и на одноактный балет "Кармен-сюита".
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