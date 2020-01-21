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Традиционный обряд "Тянуть Коляду на дуба" прошел в деревне Новины
Колоритные и аутентичные традиции предков продолжают в Березинском районе. Традиционный обряд "Тянуть Коляду на дуба" прошел сегодня в деревне Новины. Главными символами праздника по традиции стали ржаной сноп, кутья и вековой дуб. Местные жители пели обрядовые песни, танцевали и водили хороводы - все, чтобы получить в новом году богатый урожай. Кстати, обряд возродили более 20 лет назад. Сейчас он внесен в список историко-культурного наследия Беларуси. На празднике побывала и Елена Витко.
21 января в Новинском доме культуры всегда шумно и весело. Ежегодно местные жители собираются вместе, чтобы провести аутентичный обряд "Тянуть Коляду на дуба". Вот так выглядит главный атрибут праздника - Коляда. Это кукла из ржаного снопа, которую поставили на колесо. Сейчас ее украшают, а затем через всю деревню повезут к дубу. Тем временем на крыльце хозяйки берут старые веники и топором вырубают все грехи. После этого на улицу выносят Коляду и усаживают ее на сани. Правда, в этом году они импровизированные, на колесах.
Дружное шествие идет к одинокому столетнему дубу в нескольких километрах от деревни. Неженатые парни снимают с дерева прошлогоднюю Коляду и сжигают ее. А потом на дуб затягивают кутью в чугунке и новую куклу. Стародавний обряд в этом уголке Минской области не просто часть местной жизни, но и настоящее театрализованное шоу. К колоритному празднику присоединяются и другие жители Беларуси.
Проведение рождественских праздников
Обряд воссоздали в 1998 году. До этого времени древние традиции в памяти хранила Нина Климович. Она же и стала продолжательницей культуры предков.
Затянув Коляду на дуб, все возвращаются в деревню. Музыканты играют на народных инструментах, колядовщики поют и танцуют, проводят народные игры. Местные жители считают, что если обряд провести по всем правилам, то будет хороший урожай.
Проведение рождественских праздников стало своеобразным брендом деревни Новины. Обряд включили в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.
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