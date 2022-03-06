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Традиционный весенний забег Beauty Run женщин прошел в Минске
Юристы и учителя физкультуры в костюмах василька или на пару со своим питомцем. Неожиданные и колоритные образы можно было увидеть сегодня днем в районе минского Дворца спорта, где стартовал традиционный забег женщин Beauty Run при организации Белорусской федерации легкой атлетики. Около 300 представительниц прекрасного пола по-спортивному радовались первым лучам мартовского солнца. Кто-то даже с самого утра выдвинулся в Минск из регионов, чтобы зарядиться эмоциями и почувствовать атмосферу праздника.
На финише в парке Победы девушки получали медали, подарки от спонсоров, фотографировались, а самые активные участвовали в конкурсе. Спортсменки на время стояли в планке. Лидеры продержались более 12 минут и получили заслуженные призы. Для всех этот забег стал ярким и правильным началом весны.
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