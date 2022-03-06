Традиционный весенний забег Beauty Run женщин прошел в Минске

Юристы и учителя физкультуры в костюмах василька или на пару со своим питомцем. Неожиданные и колоритные образы можно было увидеть сегодня днем в районе минского Дворца спорта, где стартовал традиционный забег женщин Beauty Run при организации Белорусской федерации легкой атлетики. Около 300 представительниц прекрасного пола по-спортивному радовались первым лучам мартовского солнца. Кто-то даже с самого утра выдвинулся в Минск из регионов, чтобы зарядиться эмоциями и почувствовать атмосферу праздника.