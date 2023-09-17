Спорт объединяет! Традиционный забег в День народного единства прошел в Гродно

Традиционный забег в День народного единства прошел в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Участие в нем приняли около 1 тыс. жителей Гродно. Маршрут пробега пролегал по исторической части города над Неманом, точкой старта и финиша символично стала ул.17 Сентября.

Разминку для бегунов провел двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон. После этого и сам вышел на старт. "Вообще, считаю, что каждый праздник, тем более такой важный государственный, должен быть вместе со спортом. Ведь спорт объединяет. Это активная жизненная позиция. А в такой день, в Год мира и созидания, это особенно важно. Здорово, что на старт выходят и молодые, и люди взрослые, представители разных профессий. Это сближает гродненцев и весь белорусский народ", - сказал Иван Тихон.

"Для меня очень важно принять участие сегодня в пробеге, в этот исторический день, показать наше единство. Мы показываем, что мы едины, мы преодолеем любые чрезвычайные ситуации, препятствия на нашем пути", - поделился старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Денис Макаревич. Мужчина добавил, что по долгу службы он поддерживает физическую форму спортом. "Принимаю участие и в соревнованиях, в том числе и в специализированном многоборье спасателей. В футбол иногда играем. Кстати, это не первый мой забег в День народного единства - бежал и в 2021 году. Радует, что с каждым годом участников становится больше и больше. Здорово, что в такой праздник еще и спорт нас объединяет", - сказал Денис Макаревич.

"Считаю, что наша обязанность и ответственность - показывать свою гражданскую позицию. Выйдя на старт командой предприятия "Гроднооблнефтепродукт", мы показываем, что мы вместе, мы одна семья. Настроение классное, бодрое, заряжены пробежать вместе со всеми по улицам Гродно", - отметила работница Гроднооблнефтепродукта Елена Имбрис. На счету девушки, которая обожает бег, даже марафонская дистанция в 100 км. "Бегаю на разных республиканских, областных и городских соревнованиях. А еще люблю велоспорт. Стараюсь хотя бы через день выходить на пробежку, если нет, то компенсирую велосипедом", - сказала она.

Традицией стало участие в таких забегах для инженера-химика Гродненских тепловых сетей РУП "Гродноэнерго" Натальи Морозовой: "Легкую атлетику люблю с детства. Сегодня хочу поблагодарить администрацию города Гродно за проведение такого прекрасного пробега в День народного единства. Этот пробег символизирует силу и единство белорусского народа. В третий раз я выхожу на старт 17 сентября. Очень хорошая организация, торжественно всегда, празднично. Трасса хорошая. Всегда после пробега чувство радости переполняет".