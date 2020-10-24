К сожалению, не все готовы заявлять о своей позиции мирно и цивилизованно. На календаре суббота, а значит, время выхода БЧБ-дам. И если небольшой части женского населения страны такие походы нравятся, и может, даже воодушевляют их на новую рабочую неделю, ведь именно здесь можно выплеснуть весь свой негатив, в том числе и на госСМИ, то большинству красно-белые демарши значительно поднадоели.

Моя коллега сегодня побывала в городе, поговорила с "гордыми женщинами" и даже услышала заклинания для шабаша.

Традиционный женский марш в субботу - кажется, удивляет теперь только реакция на государственные средства массовой информации - об этом расскажет сегодня Ксения Лебедева.







Повестка сегодняшнего женского марша в столице - профессии. Но глядя на толпу, можно сказать с точностью, что знали об этом не все. Ведь плакаты, которые мы встретили, можно пересчитать на пальцах одной руки. Но вот отношение и эмоции, которые вызывают у толпы госСМИ, просто удивляют. Иногда кажется, что мероприятие не состоялось бы или девочки не смогли бы похайповать, если бы мы не приехали. Наверное, поэтому дарят даже цветы.

От любви до ненависти - шаг. Второго, правда, больше. И вроде до хэллоуина еще есть время, но шабаш сегодня.

Простите, но некачественный материал, это потому что вам не нравится? Или потому что вы в невыгодном свете? Как есть, так и показываем. Вернемся к повестке - марш профессий. заявления на плакатах одновременно пугают и расстраивают - многодетная мать собирается объявить забастовку - детей не жалко, а муж, а что муж, если у женщины теперь другая миссия – наверное, может себе позволить. Вот дизайнер, а вот певица. Одно дело гормоны и все дела, но творческой интеллигенции какой свободы не хватает?







Серьезно? Я думаю вопросы есть не только у меня, но и у телезрителей. Это ж какого зелья хлебнули, чтобы от эйфории и чувства превосходства перед другими белорусами совсем потеряли самоконтроль.

Ну, вы все сами видели. Вот и рождаются слухи. А еще говорят о правовом государстве. Судя по высказываниям в толпе, с законами знакомы плохо.