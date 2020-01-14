Традиция колядования в Молодечненском районе

Вифлеемская звезда, медведь и коза на улицах. В Беларуси по народной традиции сейчас самое время для колядования. Ее уже несколько лет поддерживают в Молодечненском районе. С католического Рождества участники этнографического клуба "Кола" шумными и веселыми компаниями заходят в сельские дома с песнями, танцами и небольшими театрализованными постановками. А там их хлебосольно и радостно встречают хозяева. Кстати, ранее считалось, что если колядовщики прошли мимо твоего дома, то год будет неурожайным.



