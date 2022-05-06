Традиция, которая объединяет, - по всей Беларуси возлагают цветы к памятникам и чествуют ветеранов

Как бы не складывались события на внешнем контуре, и как бы сильны и зловещи ни были потуги перекроить историю -"Беларусь помнит". Из поколения в поколение мы передаем память о тех событиях. Особые слова - ветеранам. Вспоминаем и благодарим тех, кого забрала война, кто положил жизнь на воссоздание городов из пепла и руин. Помним каждого.

Подробности у Алины Лаппо.

На пороге Рейхстага стоим, подошел замполит, снимает фуражку и говорит: "Товарищи, Победа! Поздравляем!". История от первого лица: Как приближали мирное время, каким был его вкус, когда оно, наконец, настало. У Лидии Волковой горечь от фронтовых потерь сегодня все больше сменяют хорошие воспоминания. 16-летняя девчонка готовилась к поступлению в медуниверситет, но у войны были свои планы. С первого и до последнего дня боевых действий была на фронтах. Победу над фашизмом встретила на пороге Рейхстага.





Мы не были подготовлены как следует к войне, а Германия, ни на кого не обращая внимания, готовилась во всю мощь свою. Бои были ужасные: немцы не прямым фронтом шли, а окружали. Погибали люди и в плен шли, в общем, война была очень страшная. Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны

Крайне важно в эти дни и не только еще раз сказать слова благодарности и уделить внимание тем, благодаря кому мы живем в свободной стране.





9 Мая важен для каждого из нас, белорусов. Для нас, прежде всего, важна задача понимать, если есть какие-то проблемы, то оперативно их решить. Мы каждый год проводим обследования, дойдя до каждого ветерана. И, конечно же, это материальная помощь. Главой государства принято решение - уже мы перешли на ежегодные выплаты материальной помощи. Мы выплатили всем ветеранам и всем пострадавшим от Великой Отечественной войны - это 11 844 выплаты. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

Живая связь времен в эти дни на улицах белорусских городов. День Победы, который из весны в весну красной нитью проходит через историю нашей страны и судьбы наших людей. В каждой семье есть те, кто воевал. Кто-то не пришел с войны, а кому-то посчастливилось, пройдя сквозь тяжелые испытания, вернуться к родным. И Беларусь помнит, помнит каждого!

В то пропитанное войной время ничто так не грело душу и не предавало сил в бою как музыка. Песни военных лет сегодня звучали у Кургана Бессмертия в Лиде. Десятки человек, представители разных профессий, силовых структур и школьники собрались у знакового места, чтобы отдать дань уважения погибшим фронтовикам и сказать слова благодарности ветеранам.





Белорусы чтят и помнят тех, кто воевал с оружием в руках, защищая нашу страну. И не только нашу страну, освобождал Советский Союз, освобождал Европу от коричневой чумы фашизма. Мы отдаем им дань памяти. Будем помнить свою историю - будет существовать наша страна. Особенно актуально это сегодня, когда развязана информационная война на всех фронтах: и политическом, и экономическом. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Андрей Семенович Моисеев, житель Могилева, попал на фронт в 1942-м и служил механиком-водителем легендарного Т-34! Прошел от Сталинграда до Вены. Четырежды был ранен, горел в танке. Много лет после войны отдал службе спасателем. А сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям чествовало героя на Буйничском поле.





Всем белорусам - здоровья и работать на благо Родины. Любить Родину. Проявлять патриотизм. Дружить, уважать, любить друг друга. Помогать друг другу. Тогда будет все хорошо. Андрей Моисеев, ветеран Великой Отечественной войны

Монумент "Беларусь партизанская" стал еще одним местом памяти. Тогда, в сороковые, представители всех возрастов и национальностей встали на защиту своего общего дома, недаром Беларусь называют республикой-партизанкой.

Без уважения к прошлому, нет и будущего. 77 лет назад уничтожили каждого третьего белоруса. Срока давности военным преступлениям и геноциду - нет. В минувшем году Генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусов во время войны и взяла под свое крыло большую исследовательскую работу по установлению новых фактов уничтожения и наших предков.

Работа ведется очень активная. На сегодняшний день уже свыше 14 живых свидетелей опрошено. Открыто более 300 ранее неизвестных мест массового уничтожения, на которых будут проводиться осмотры. Только в этом году будет осмотрено более трех десятков таких территорий. Большая работа проводится в архивах. Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси