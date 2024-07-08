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Традиция трудовых семестров на великих стройках Советского Союза - в проекте "В открытом доступе"

"Магнитка", БАМ, ДнепроГЭС и даже московская подземка. Все эти великие стройки объединяет в том числе студенческое стройотрядовское движение. Для бойцов главное было ощущение причастности к великому общему делу.

Традиция трудовых семестров и сегодня не утратила силу. Ностальгический эпизод проекта АТН -

"В открытом доступе"(подробности в видео).

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