Традиция выпекания гречневого хлеба попала в список историко-культурного наследия Беларуси

Это блюдо готовят только в Малоритском районе. Уникальный рецепт местные хозяйки передают из поколения в поколение. Что в нем особенного - узнавала Мария Тройнич.



На кухне Лидии Ваврушевич газовая плита соседствует с каменной печью. Хотя она занимает много места, без нее настоящий гречневый хлеб не получится. Тесто хозяйка замешивает в больших тазах, чтобы хлеба хватило на всю родню и соседей. Главный ингредиент - гречиха, которую перед этим надо перемолоть в жерновах либо кофемолке.



В деревне Гвозница рецепт гречневого хлеба передают из поколения в поколение. Но секрета из него не делают. Наоборот, хотят, чтобы местная кулинарная традиция стала еще более известной и сохранилась. Малоритский район - единственный в стране, где еще выпекают хлеб по стародавним технологиям.







В Малоритском районе выпекают хлеб по стародавним технологиям

Кулинарный процесс трудоемкий и долгий: гречневый хлеб готовят почти целый день. Больше всего времени идет на созревание теста. Перед тем, как отправиться в печь, оно должно постоять восемь часов.

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Первые упоминания об уникальной традиции встречаются в исторических документах 19-го столетия. По словам Лидии, также в народе гречневый хлеб называли гречаник и бабка. Сегодня это блюдо готовят только по праздникам, в основном, на свадьбу.





Традицию выпекания гречневого хлеба внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси

По решению Министерства культуры, традицию выпекания гречневого хлеба внесли в список историко-культурных ценностей Беларуси. Этот статус означает, что теперь обычай будет под охраной государства.





Мастер-классы по выпеканию гречневого хлеба будут проводить для туристов

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