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Традицию колядования в Молодечненском районе поддерживает этнографический клуб "Кола"
Вифлеемская звезда, медведь и коза на улицах. Сейчас по народному календарю самое время для колядования. И эту традицию поддерживает и в Молодечненском районе этнографический клуб "Кола". В период с католического Рождества вечера после работы его участники проводят в шумной и веселой компании: заходят в сельские дома с песнями, танцами и небольшими театрализованными постановками. А там гостеприимно и радостно встречают гостей. Между прочим, раньше считалось, что если ряженые прошли мимо твоего дома, то год будет неурожайный.
Колядовать накануне старого Нового года в большой компании отправилась и Наталья Кезик. Вот такой компанией этнографическая команда колядует четвертый год подряд. Народными песнями наполняют преимущественно сельские улицы, не смущаются и не боятся зайти в каждый дом, где горит свет.К празднику ряженые также готовятся особенно: подобрать необходимо праздничную одежду, кожухи и музыкальные инструменты. Наталья Червонцева в этом году ответственная за вифлеемскую звезду. Посох женщина сделала сама, а украсила вытинанкой в виде хлебных зернышек.
В дом к Марии Абрамович ряженые пожаловали впервые. Громкие белорусские песни и шутки напомнили женщине ее молодость, внуков познакомили со стародавними белорусскими традициями. Некогда женщина и сама так же переодевалась в рождественских героев, чтобы вечерами весело гулять по соседним деревням.
Традиция колядовать появилась в Беларуси сотни лет назад
Хозяева знают: ряженые на пороге - готовь богатые угощения. Ведь считалось, если гости зашли на порог, год будет урожайный, если же наоборот обошли калитку - богатого урожая не жди.На улицы ряженые выходят всего один раз в год - в период с католического Рождества до самого Крещения. Поэтому времени встретить на улице козу, медведя либо черта осталось не так много - всего несколько дней.
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