Традицию колядования в Молодечненском районе поддерживает этнографический клуб "Кола"

Вифлеемская звезда, медведь и коза на улицах. Сейчас по народному календарю самое время для колядования. И эту традицию поддерживает и в Молодечненском районе этнографический клуб "Кола". В период с католического Рождества вечера после работы его участники проводят в шумной и веселой компании: заходят в сельские дома с песнями, танцами и небольшими театрализованными постановками. А там гостеприимно и радостно встречают гостей. Между прочим, раньше считалось, что если ряженые прошли мимо твоего дома, то год будет неурожайный.



Колядовать накануне старого Нового года в большой компании отправилась и Наталья Кезик. Вот такой компанией этнографическая команда колядует четвертый год подряд. Народными песнями наполняют преимущественно сельские улицы, не смущаются и не боятся зайти в каждый дом, где горит свет.К празднику ряженые также готовятся особенно: подобрать необходимо праздничную одежду, кожухи и музыкальные инструменты. Наталья Червонцева в этом году ответственная за вифлеемскую звезду. Посох женщина сделала сама, а украсила вытинанкой в виде хлебных зернышек.







В дом к Марии Абрамович ряженые пожаловали впервые. Громкие белорусские песни и шутки напомнили женщине ее молодость, внуков познакомили со стародавними белорусскими традициями. Некогда женщина и сама так же переодевалась в рождественских героев, чтобы вечерами весело гулять по соседним деревням.

