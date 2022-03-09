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Траекторию развития Беларуси теперь будет формировать Всебелорусское народное собрание
Белорусы подавляющим большинством голосов поддержали изменения и дополнения в Конституцию. Теперь основная задача - привести наше национальное законодательство в соответствие с обновленным Основнымзакономстраны. Белорусские парламентарии уже приступили к делу и намерены продолжить практику общественных обсуждений.
Белорусы становятся полноценными участниками всех политических процессов в нашей стране, в том числе этому будет способствовать Всебелорусское народное собрание как основной орган народовластия, где представители трудовых коллективов, парламентарии, депутаты местных Советов и представители исполнительной власти будут вместе формировать траекторию развития Беларуси.
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