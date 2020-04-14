Трафик на проспекте Победителей стал безопаснее

На одной из самых важных артерий города усовершенствовали схему движения. Для этого сотрудники ГАИ совместно с дорожной службой провели ряд мероприятий. Например, первая полоса на проспекте в обоих направлениях отдана общественному транспорту. Сейчас все левые повороты выполняются с отдельных полос. А на переходе около аквапарка появился светофор. Кроме того, в целях безопасности и снижения количества ДТП было принято решение закрыть левый поворот с улицы Гвардейской на проспект Победителей. Сейчас, чтобы повернуть с этой улицы в сторону МКАД, необходимо выполнить разворот.



