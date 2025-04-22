Трагедия в сердцах белорусов. В Минске почтили память жертв чернобыльской катастрофы

Беларусь сегодня вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. 39 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа, которая разделила жизни миллионов людей на до и после. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия.

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Возложение к знакам "Жертвам Чернобыля" и "Камень мира Хиросимы" началось ровно в 11:00. Первыми дань память отдали ликвидаторы чернобыльской трагедии. Затем к ним присоединились все остальные. Очередь из людей не заканчивается. Это говорит лишь об одном - у нас в стране эти трагичные страницы истории помнят и чтут.

Радиоактивное облако затронуло свыше 20 стран, но в большей степени пострадала Беларусь. Огромный ущерб был нанесен сельскому хозяйству. Почти полмиллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Но, несмотря на это, мы научились справляться и преодолевать последствия катастрофы. Это стало приоритетной национальной задачей.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сделано многое. И это не только защита человека от радиации. Это оздоровление, это специальная диспансеризация, это обеспечение условий жизни, это газификация, электрификация, водоснабжение. Это сегодня в том числе и информационная составляющая. Это наука, которая работает. Сейчас мы подошли к возрождению этих территорий. Экономика на первом месте и вкладывается в социально-экономическое развитие".

Колоссальные силы и средства были вложены в масштабные мероприятия. С 90-го года из бюджета была направлена сумма, эквивалентная 19 млрд долларов, на выполнение пяти госпрограмм. Но самое главное – это память о тех, кто ценой своей жизни помог предотвратить еще более катастрофичные последствия.

Александр Барсуков, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Здесь и ликвидаторы, и молодые люди, и военнослужащие. Все помнят и должны помнить. Кто не помнит прошлое, у него нет будущего. Такие мероприятия, как у нас, в республике, проводятся, нигде больше не проводятся. Это говорит о том, какое значение руководство республики придает этой трагедии. Выступление вчера главы государства о многом сказало".