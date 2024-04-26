Трагедия на Чернобыльской АЭС затронула свыше 20 стран - наиболее пострадала Беларусь

Беларусь сегодня вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. Техногенная катастрофа произошла 38 лет назад. Радиоактивное облако затронуло свыше 20 стран, но наиболее пострадала Беларусь - почти четвертая часть всей территории. Последствия аварии ликвидировали более полумиллиона человек. Среди первых, кто оказался тогда на месте трагедии, был уроженец Гомельской области 25-летний Василий Игнатенко. Командир отделения военизированной пожарной части Припяти получил смертельнуюдозурадиации.