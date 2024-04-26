ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Трагедия на Чернобыльской АЭС затронула свыше 20 стран - наиболее пострадала Беларусь

Беларусь сегодня вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. Техногенная катастрофа произошла 38 лет назад. Радиоактивное облако затронуло свыше 20 стран, но наиболее пострадала Беларусь - почти четвертая часть всей территории. Последствия аварии ликвидировали более полумиллиона человек. Среди первых, кто оказался тогда на месте трагедии, был уроженец Гомельской области 25-летний Василий Игнатенко. Командир отделения военизированной пожарной части Припяти получил смертельнуюдозурадиации.

Среди первых память ликвидаторов последствий аварии почтили сегодня спасатели. В мероприятиях у памятной доски Василию Игнатенко приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели-ликвидаторы, курсанты Университета гражданской защиты, а также делегация МЧС из России.

Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. Спасатели также встречаются с ветеранами - ликвидаторами последствий техногенной катастрофы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все