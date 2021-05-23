Трагедия в Барановичах - пилоты Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко навсегда останутся для белорусов героями





Ход расследования крушения самолета в Барановичах Александр Лукашенко держит на личном контроле

Президент поручил оказать поддержку семьям погибших летчиков. Это майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Как показали первые исследования черных ящиков, пилотам несколько раз приказывали катапультироваться. Но они до последнего уводили самолет от жилых кварталов.

Андрей Ничипорчик

потомственный летчик. Его отец, Владимир Ничипорчик, тоже служил в Лиде и стоял у истоков создания пилотажной группы "Белая Русь". У Андрея Ничипорчика остались жена и трое малолетних детей.

Никита Куконенко

только в прошлом году закончил авиационный факультет Военной академии. Грезил небом. Начал службу в Лидской авиабазе под крылом своего наставника Андрея Ничипорчика. У него осталась вдовой молодая жена. Они толькорасписались и летом планировали сыграть свадьбу.





Церемония прощания прошла на авиабазе, где проходили службу пилоты

Трагедия никого не оставила равнодушным, проститься пришли сослуживцы, простые люди и представители других подразделений. Море людей, море цветов и примерно столько же добрых слов: о совместной службе, взаимовыручке, воинском долге, мужестве и чести.

После отпевания в церкви майора Ничипорчика похоронили в Лиде. Лейтенанта Куконенко перевезли в родной для него Полоцк. Этим людям пришлось принять самое сложное решение в их жизни, причем в считанные мгновения. Это, наверно, и есть определение героизма. Причем не просто слово, а готовность отдать свою жизнь для защиты других.

Трагедию пилотов, наверное, каждый человек воспринял как свою личную. Беларусь простилась с двумя своими сыновьями, своими героями. Страшно когда героями становятся посмертно, но летчики не умирают. Они улетают и не возвращаются.