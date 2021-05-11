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Трагедия в Казани: погибли 9 человек, более 30 ранены
В Казани 19-летний местный устроил стрельбу в школе. В результате 9 человек погибли - 7 детей и 2 учительницы - одна из них получила смертельное ранение при попытке спасти ребенка. В больницах находится 18 пациентов, из них 6 детей в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии. Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.
Президент направил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана
Александр Лукашенко отметил в соболезновании:
В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей.
Подробности трагедии в материале нашего корреспондента.
Рассказывает Андрей Семченко.
Ильназ Галявиев окончил гимназию. Пару недель назад его отчислили из колледжа за неуспеваемость. Спустя несколько дней он приобретет оружие, которым расстреляет несколько десятков людей. МВД сообщало, что преступник действовал один, пособников у него не было. Эту информацию подтвердил глава Татарстана и озвучил первые официальные данные о стрелке.
Психическое здоровье налетчика вызывает сомнения. Сегодня утром он опубликовал свой план действий в своем Telegram-канале. Всего за несколько часов до происшествия: "Сегодня я убью огромное количество биомусора. Я как бог, хочу, чтобы все были моими рабами. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас".
Сейчас уже появились оперативные видео допроса задержанного.
Стрелок шел по улице с оружием. В школу зашел через главный ход. Спустя несколько минут в учебном заведении прогремел взрыв. От удара выбило входные двери. К слову, из охраны в здании была только вахтерша. Через время на месте уже работал спецназ. В городе ввели режим контртеррористической операции.
Однако от жертв это не спасло. По последней информации, погибло 9 человек. Из них 7 - дети. Больше 30 получили ранения. Первую помощь медики и напуганные родители оказывали прямо возле школьного двора.
Моя сестра написала матери, что в школе стреляют и ей страшно. Я быстро приехал, тут уже были МЧС и пожарные. Они эвакуировали детей. Мы переписывались с сестрой, их класс не задело. Им повезло, потому что учительница закрыла кабинет
- Вы с какого этажа прыгнули? Со 2-го?
- С первого, там был сильный взрыв и у нас все окна выбило.
- Человек ворвался в класс и начал стрелять. Ничего не выкрикивал. До этого мы услышали взрыв между вторым и третьим этажами и нам сказали спрятаться под парты, благодаря чему мы не сильно пострадали. Он вошел и выстрелил 2 раза в нашу учительницу татарского языка, потом открыл огонь по рядам, после чего ушел и мы позвонили в полицию.
Президент России Владимир Путин отправил в Казань глав Минздрава и Минпросвещения, направлен борт МЧС и потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. 12 мая во всех школах Казани отменят уроки. В Татарстане объявлен траур.
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