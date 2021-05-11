Трагедия в Казани: погибли 9 человек, более 30 ранены

Моя сестра написала матери, что в школе стреляют и ей страшно. Я быстро приехал, тут уже были МЧС и пожарные. Они эвакуировали детей. Мы переписывались с сестрой, их класс не задело. Им повезло, потому что учительница закрыла кабинет



- Вы с какого этажа прыгнули? Со 2-го?

- С первого, там был сильный взрыв и у нас все окна выбило.



- Человек ворвался в класс и начал стрелять. Ничего не выкрикивал. До этого мы услышали взрыв между вторым и третьим этажами и нам сказали спрятаться под парты, благодаря чему мы не сильно пострадали. Он вошел и выстрелил 2 раза в нашу учительницу татарского языка, потом открыл огонь по рядам, после чего ушел и мы позвонили в полицию.



Салават Сулейманов, брат пострадавшей

