Трагедия в Полоцке: утонули два мальчика в возрасте 10 и 12 лет

Трагедия, о которой стало известно только что. Как проинформировал телеканал "Беларусь 1" витебский ОСВОД, в Полоцке утонули два мальчика в возрасте 10 и 12 лет. По предварительной информации, ребята катались на тюбинге с крутого берега реки Западная Двина. В результате они провалились в промоину, их стало уносить вдоль нее и в конце промоины они ушли под лед. Сейчас силами МЧС и других ведомств развернута поисковая операция с привлечением пяти водолазных групп. Подробнее в наших следующих выпусках.