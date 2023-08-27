Трагедия произошла в Сенненском районе. На озере утонули двое детей, плавая на надувном матрасе. Когда спасатели прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не наблюдалось, а на берегу был разбит кемпинг, где отдыхали две семьи.

Выяснилось, что один из мужчин на матрасе с тремя детьми отплыл на расстояние около 80 метров от берега. В какой-то момент надувное средство перевернулось, люди оказались в воде. Мужчина вместе с сыном 2014 года рождения поплыл к берегу, а две девочки ушли на дно.