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Трагедию белорусской деревни Дремлево, сожженной в 1942 году, расследуют прокуроры
Ужас, который хочется забыть, но нужно помнить: трагедию в Жабинковском районе расследует прокуратура. 11 сентября 42-го - деревня Дремлево повторила печальную судьбу Хатыни.
Карательную операцию "Треугольник" проводили три роты третьего батальона 15-го полицейского полка. По воспоминаниям местных жителей, в деревню приехали 90 военных в немецкой форме. Фашисты разделили сельчан на несколько групп. Ничего не объясняя и угрожая оружием, людей закрыли в сараях, а затем подожгли. В огне погибли 183 человека. Спастись удалось тем, кого в этот страшный момент не было в деревне.
Двое деток - Мария и Михаил - убежали с этого горелого сарая. Так немец же их и подстрелил. Михаилу и Марии пулю в затылок пустил, пуля через рот выскочила. Это ж вообще, мама рассказывала, дикий ужас, что творилось.
Уничтожение жителей Дремлево - одна из страниц в большом уголовном деле о геноциде белорусского народа. Ранее неизвестные факты сегодня изучает районная прокуратура.
Опрошено более 40 свидетелей и потерпевших, осмотрены архивные документы, изучены материалы, которые предоставляют наши свидетели. Данная работа нашла отклик в сердцах граждан, к нам обращаются, предоставляют фото, аудиозаписи, видеозаписи своих родственников.
В конце шестидесятых на месте сожженной деревни насыпали курган, а позже построили мемориальный комплекс. В памятные дни неравнодушные люди приносят к нему цветы и лампады.
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