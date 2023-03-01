Трагедию белорусской деревни Дремлево, сожженной в 1942 году, расследуют прокуроры

Карательную операцию "Треугольник" проводили три роты третьего батальона 15-го полицейского полка. По воспоминаниям местных жителей, в деревню приехали 90 военных в немецкой форме. Фашисты разделили сельчан на несколько групп. Ничего не объясняя и угрожая оружием, людей закрыли в сараях, а затем подожгли. В огне погибли 183 человека. Спастись удалось тем, кого в этот страшный момент не было в деревне.