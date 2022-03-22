Трагедию сожженной деревни Хатынь с болью в сердце вспоминают белорусы

Заботиться о своем будущем, строить планы, в том числе на аграрный сезон, самостоятельно определять, каким будет наш путь, мы можем благодаря нашим предкам, которые заплатили неимоверно высокую цену за нашу независимость. И сейчас, учитывая нынешние реалии, все это обретает особый смысл.

В этот день 79 лет назад от рук нацистов погибли почти все жители Хатыни, приветливая белорусская деревенька исчезла с лица Земли... И это не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, который подтверждает целенаправленную политику геноцида фашистов по отношению к народу Беларуси. Страшная судьба постигла тысячи белорусских сел и деревень. По случаю годовщины хатынской трагедии обращение белорусам направил Президент.

Ежедневно в Хатынь приезжают сотни людей. Вот и сегодня очередь желающих почтить память невинных жертв трагедии растянулась на километры. Белорусы, независимо от должности и возраста, объединились во Всебелорусской молитве с надеждами о мире и благодарностью за чистое небо, которое было сегодня. Часы молчания и сильные эмоции неравнодушных белорусов - в эпицентре самой страшной трагедии. Репортаж Лидии Заблоцкой.

Здесь принято говорить только колоколам, а приезжающим в гости - молча наблюдать, к чему привела нацистская ненависть и жажда быть превосходнее других наций. Скорбеть и молиться. Все, как в настоящем храме. Хатынь - тоже храм под открытым небом. Вместо икон - металлические буквы и облака.





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29 тысяч дней назад здесь тоже было ярко. Только пылало не солнце, а 26 домов. И общая могила. От 149 жителей Хатыни и от сарая, куда согнали каждого без разбору, оставались лишь угли. Спаслись единицы.





Согнали всех нас. Жителей. Кто был. Это 149 человек. Из них 75 детей. Мы стояли возле дверей. Видно было, как каратели эти начали обкладывать соломой, а потом поливать бензином. А потом подожгли. Начала крыша гореть и обвалилась на людей. Люди туда рванулись в проход... Горело все, стонало все, трещало все. Когда я поднялся, то увидел, что мать догорала. Она совсем была обугленной. И это был просто скелет. Кругом раскинутые, обугленные трупы...





Это не выдуманный сценарий для фильма ужасов. И не как принято говорить сегодня, фейк. Виктор Желобкович - не без чуда выживший - ребенком сам был в том аду, который сотворили нелюди. Известны сегодня пофамильно: Вильке, Кернер, Смовский, Васюра. Зверские издевательства - и от своих же, родных, украинских рук. Только из-за политкорректности еще в недавнее время не принято было говорить про национальности и коллаборантов, кто на самом деле был причастен к истреблению нас, всей нации. Потому сегодня и получаем соседские многолетние конфликты. И пусть факты достоверные, смерть Хатыни известна поминутно, не восприятие у каждого и спустя 79 лет.

Приезжая в Хатынь не единожды, легче не становится. Особенно, когда обстановка в мире накалена до предела, когда за 579 километров от мемориала проспекты несут имя националиста Бандеры, неравнодушные крики о сохранении мира хочется доносить сильнее.







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Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Люди были просто сожжены заживо - дети, женщины, старики. Это страшно, и это нельзя повторять. Хатынь - вечный символ страдания, мужества всего многонационального народа, который жил и живет на территории нашего государства. Мы скорбим по каждому третьему погибшему белорусу в годы Великой Отечественной войны.





Сегодня в Хатыни, к счастью, мирного рассвета стала складываться лента из неравнодушных. Восстановить события 22 марта 1943-го и понять до конца, что есть "геноцид белорусского народа". Здесь высокопарных слов не нужно. И сотни белорусов исключительно по личному желанию и независимо, кто и какую должность занимает, кому и сколько лет, все объединились во Всебелорусской молитве.

Несколько тысячи человек, пересекшие сегодня 5-километровый рубеж, склоняли головы у Вечного огня. В память каждого третьего, чью жизнь оборвала нацистская "нянавісць". Сквозь ком в горле и красными от слез подступающими слезами, переживая внутри, некоторые давали комментарии. Так перехлестывали эмоции от осознания всего ужаса.











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Юлия Перцова, ведущая Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании: Очень страшно, что мы еще детьми слышали от бабушек рассказы, текли слезы, замирало сердце. Я делаю все, чтобы мои дети помнили, знали, что пережили наши предки.





Еще год назад и не предполагали, что призывать к недопущению нацизма придется своих же соседей! Что от них же придется еще сильнее оберегать границы, ежеминутно быть начеку. Что риск повторения судьбы Хатыни нет-нет, а витает в воздухе. Произносить вслух страшно.

И ни одна организация не проигнорировала День памяти. Десятки тысяч живых цветов - как символ все еще живой в сердцах Хатыни. От высших руководящих лиц страны, районных производств, университетских активов и представителей СМИ. Кстати, несмотря на конкуренцию, телеканалы, как бойцы информационного фронта, вместе отражают фейкоатаки. И каждый - от руководителя до ребенка, от медийного лица до студента - объединен скорбью и болью. За весь белорусский народ. За каждую спаленную заживо в муках деревню.







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Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: Карательный отряд, составленный из украинских бандеровцев, сжег деревню и всех ее жителей. Жители белорусской земли в течение всей войны всегда были на переднем крае борьбы с фашизмом и внесли очень весомый вклад в общую победу. Мы должны помнить их имена, мы должны в своем сердце запомнить тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы будущие поколения жили под ярким мирным солнечным небом.





Вопреки ожиданиям - в минуте молчания - и послы Австрии и Германии. Трагедия Хатыни, пожалуй, самый громогласный аргумент, почему изобретателям фейков стоит замолчать.

Не по указке, а потому, что нужно помнить и чтить, приехали и патриоты Беларуси. Шесть сотен машин из всех регионов Беларуси собрались на Кургане Славы. Оттуда - маршрут к символу скорби белорусов. Колонна растянулась более чем на 10 километров и создала пробку на въезде в Хатынь.

Вспоминали сегодня не только жертв Хатыни. Каждую из тех 628 деревень, которую беспощадно, порой и насмехаясь, стерли с лица земли. Ужасающий геноцид белорусского народа. Рана, которая никогда не затянется фейками и безразличием.