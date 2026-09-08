Трагические 872 дня: 8 сентября отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда

Краткий пересказ от ИИ

8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда. Одна из самых страшных трагедий в истории Великой Отечественной длилась она 872 дня. 8 сентября 1941 года город оказался в тисках вражеского кольца, отрезавшего его от Большой земли.

В осажденном Ленинграде оказались около 2,5 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. За годы блокады на город обрушилось 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и более 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Было разрушено около 3 тыс. зданий, еще более 7 тыс. повреждены.

Особое внимание ленинградцы уделяли сохранению главных памятников: их укрывали мешками с песком, фанерными щитами, а некоторые скульптуры закапывали в землю. Голод стал главным испытанием для жителей.

Блокадный Ленинград

С 20 ноября 1941 года минимальная норма хлеба для детей, служащих и иждивенцев составляла 125 г в сутки.

Связь с остальной страной поддерживала "Дорога жизни" через Ладожское озеро. По ней в город доставляли продовольствие, топливо и боеприпасы, а из Ленинграда - эвакуировали жителей. Только за первую зиму по ледовой дороге вывезли более 550 тыс. человек и доставили 361 тыс. тонн грузов.

18 января 1943 года блокадное кольцо прорвали. Полностью Ленинград освободили 27 января 1944 года. Память о погибших и переживших блокаду сохраняется уже 85 лет.