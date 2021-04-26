Трагическим событиям на Чернобыльской АЭС 35 лет

Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы вынуждены справляться до сих пор.

Жизнь людей на пострадавших территориях и восстановление земель все эти годы в поле зрения главы государства. В апрельские дни маршрут командировок Президента традиционный уже много лет - в районы, которые затронула техногенная катастрофа. Десятилетиями эти земли в нашей стране возвращали к жизни. Спустя 35 лет после страшной аварии мы видим: