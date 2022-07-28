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Трактор сбил велосипедистов, которые ехали по обочине в Вороновском районе
Трактор сбил двух велосипедистов на дороге в Вороновском районе. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"Вечером 27 июля на автодороге Н-6627 Бенякони - Слезки в Вороновском районе произошла авария, в которой пострадали два велосипедиста. 63-летний мужчина за рулем трактора ехал в направлении деревни Конвелишки. При встречном разъезде с легковым автомобилем он сбил 55-летнюю женщину и 56-летнего мужчину, которые ехали по обочине на велосипедах", - рассказали в ГАИ.
Мужчина и женщина с травмами доставлены в хирургическое отделение местной больницы. По факту аварии проводится проверка.
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