Тракторные гонки, силовое шоу и группа "Блестящие": Кореличи принимают областные "Дожинки"

Кореличи 26 сентября станут столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дожинки-2026". К празднику район подходит с высокими показателями в сельском хозяйстве.





Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила почти 65 ц/га - это второй результат в Гродненской области. Областной каравай весит 2 млн 350 тыс. тонн.

Александр Курило, председатель Кореличского райисполкома:

"Порадовала нас такая культура, как озимый рапс. Намолочено около 18,5 тыс. тонн при средней урожайности 46 ц/га. Ведутся работы по севу озимых зерновых, также начаты работы по уборке кукурузы на силос. Параллельно косим травы на сенаж".

Сегодня на "Дожинках" Кореличи представят подворья районов Гродненской области, пройдет праздничное шествие делегаций и чествование передовиков сельского хозяйства. В программе также тракторные гонки, силовое шоу и концерты. На главной сцене выступит российская группа "Блестящие". Завершится праздник фейерверком.