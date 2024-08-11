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Тракторы и электромобили - что еще готова закупать Эфиопия у Беларуси
По приглашению первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы делегация Белорусского союза женщин посетила эту страну. Добраться до нее не так-то просто - из Минска в Москву, из Москвы в Аддис-Абебу в Эфиопии, а только потом в столицу Зимбабве - Хараре.
Путь не близкий, но за африканским регионом - будущее. Боевой настрой у белорусов уже с родных широт - Зимбабве может стать на континенте хабом белорусской продукции, технологий и знаний. И по составу представительной делегации от Белорусского союза женщин видно сразу, интерес выходит далеко за рамки лишь гуманитарных связей.
По прилете в аэропорту Эфиопии произошел раунд неформальных переговоров. В ожидании самолета - разговор о точках роста между Беларусью и Эфиопией. Этой стране интересны белорусские лекарства и машины. От женщин Беларуси сходу поступило предложение заниматься еще как минимум белорусским текстилем и продовольствием. Есть запрос на сахар и подсолнечное масло.
Тракторы нам очень нужны, электрические машины тоже. В Европе и Америке политика нехорошая, а вот белорусы, русские и китайцы - эти народы ближе к Африке.
Интересный факт: в самолете на эфиопских авиалиниях на обед было предложено масло одного из белорусских производителей. Оно облетело полмира, а теперь покоряет и Африку, как и многие другие товары из Беларуси.
Как делегация Белорусского союза женщин посетила Зимбабве. Поменялось ли за проведенные там дни у белорусок мнение об Африке и ее восприятие. Смотрите в специальном репортаже АТН "Беларусь - Зимбабве: женская сила".
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