Тракторы и электромобили - что еще готова закупать Эфиопия у Беларуси

По приглашению первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагвы делегация Белорусского союза женщин посетила эту страну. Добраться до нее не так-то просто - из Минска в Москву, из Москвы в Аддис-Абебу в Эфиопии, а только потом в столицу Зимбабве - Хараре.

Путь не близкий, но за африканским регионом - будущее. Боевой настрой у белорусов уже с родных широт - Зимбабве может стать на континенте хабом белорусской продукции, технологий и знаний. И по составу представительной делегации от Белорусского союза женщин видно сразу, интерес выходит далеко за рамки лишь гуманитарных связей.

По прилете в аэропорту Эфиопии произошел раунд неформальных переговоров. В ожидании самолета - разговор о точках роста между Беларусью и Эфиопией. Этой стране интересны белорусские лекарства и машины. От женщин Беларуси сходу поступило предложение заниматься еще как минимум белорусским текстилем и продовольствием. Есть запрос на сахар и подсолнечное масло.





Тракторы нам очень нужны, электрические машины тоже. В Европе и Америке политика нехорошая, а вот белорусы, русские и китайцы - эти народы ближе к Африке. Девит Хайле Селясие, почетный консул Беларуси в Эфиопии

Интересный факт: в самолете на эфиопских авиалиниях на обед было предложено масло одного из белорусских производителей. Оно облетело полмира, а теперь покоряет и Африку, как и многие другие товары из Беларуси.