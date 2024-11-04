Трамп будет руководствоваться национальными интересами

Он эффективен как шоумен, он эффективен как человек, который стремится к формальной победе в ходе определенной гонки, но в этих процессах, которые лежат в основе государственности Соединенных Штатов, безусловно, Дональд Трамп и его победа ничего поменять не может. Что касается нас, то есть определенный шанс, безусловно, будет изменение политики, будет перезагрузка. Американцы будут длительное время заняты внутренней борьбой, хотя от Трампа можно ожидать самых разных неожиданностей. Резкого изменения курса, конечно же, не произойдет, но этот элемент перезагрузки, некого хаоса на верхушке вашингтонского обкома, так называемого американского истеблишмента, болот, которые Трамп обещает высушить. Вот этот период перезагрузки, конечно, дает нам шанс на урегулирование конфликта в нашем регионе. Я не говорю, что мир станет более безопасным, мир точно не станет более предсказуемым, но тем не менее он постарается изменить ту политику, как сумеет, в каких-то чертах, которую проводили демократы. Мы уже видели по заявлениям и Помпео, и Вэнса разные подходы внутри самой команды Трампа по отношению к России, по отношению к Украине, к нашему региону. Тут очень многое будет зависеть именно от нас, насколько последовательны, сильны, решительны и быстры мы будем в этот период. Сейчас ноябрь, декабрь, январь будут решающими месяцами, в том числе и по ситуации в Украине.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси: