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Трамп будет руководствоваться национальными интересами
Понятно, что Трамп будет руководствоваться прежде всего своими национальными интересами. Не зря его лозунг - "Сделаем Америку снова великой". Поэтому ждать каких-то радикальных перемен не стоит, солидарны в своих мнениях эксперты.
В. Боровик: Трамп - политик, который будет отстаивать собственные интересы
Большие надежды с ним в контексте того,что он будет готов к тем или иным переговорам с Российской Федерацией по урегулированию кризиса в Украине, возможно, другие какие-то с его стороны действия, которые направлены на деэскалацию ситуацию в регионе.Тем не менее, если мы будем объективно смотреть на ситуацию, мы должны понимать, что Трамп - политик, который будет отстаивать национальные интересыСША. Основными конкурентами сегоднядля Соединенных Штатов Америки являются страны, которые расположены в нашем регионе, страны Европы, Российская Федерация, Китай. Естественно, Соединенные Штаты Америки всячески заинтересованы в сдерживании их развития, чтобы сохранить доминирующую роль в международной торговле, международных расчетах, сохранить достаточно мощные вооруженные силы, свое военное присутствие в разных регионах мира через те или иные военные базы. Конечно, кто бы ни победил на американских выборах, магистральная линия Вашингтона не изменится. Единственный нюанс, что Трамп, возможно, с целью изучения выгоды Вашингтона будет пытаться выстраивать новые варианты альянса. Трамп будет пытаться ослабить всячески такие организации, как БРИКС, ШОС.
А. Кривошеев: Хочется верить, что США начнут выстраивать нормальные отношения с миром
Как бы кто ни относился к Трампу, это один из немногих американских президентов, который не начал ни одной войны. И хотя бы за это его можно уважать, хотя многие подталкивали его к такому чудовищному развитию ситуации, чтобы продолжать политику Обамы. Хочется верить, что это человеческое внутри Трампа и внутри его команды одержит верх и позволит пережить достойно этап внутренней консолидации, больше заботиться об американском народе и национальных интересах, выстраивать нормальные отношения с миром и спокойно воспринять тот факт, что мир уже никогда не будет однополярным, америкацентричным.
А. Беляев: победа Трампа не означает, что проблемы, созданные США, в мгновение ока исчезнут
Мы видим, что сейчас начался такой парад верноподданнических присяганий со стороны руководителейЕвросоюза. Господин Зеленский поспешил лобызнуть руку, которую до этого постоянно пытался укусить. На самом деле то, что сейчас Трамп становится лидером Америки, вовсе не означает, что проблемы, созданные Соединенными Штатами, исчезнут. Мы будем видеть их внутри американских элит, поскольку есть те, кто противился Трампу из стана американской буржуазии, владельцев крупных бизнесов, в первую очередьоружейных. Они будут заинтересованы, чтобы Трамп продолжал политику нагнетания хаоса, политику конфликтов по всему миру. Здесь можно говорить, что Трамп, который делал больше ставки на ближневосточный конфликт, а также на противостояние с Китаем, чтобы перенести туда свою энергию, будет пытаться больше поддерживать Израиль, будет активизировать конфликт вокруг Тайваня. Можно ожидать еще одной точки напряженности.
В. Гигин: Безусловно, будет изменение политики, будет перезагрузка
Он эффективен как шоумен, он эффективен как человек, который стремится к формальной победе в ходе определенной гонки, но в этих процессах, которые лежат в основе государственности Соединенных Штатов, безусловно, Дональд Трамп и его победа ничего поменять не может. Что касается нас, то есть определенный шанс, безусловно, будет изменение политики, будет перезагрузка. Американцы будут длительное время заняты внутренней борьбой, хотя от Трампа можно ожидать самых разных неожиданностей. Резкого изменения курса, конечно же, не произойдет, но этот элемент перезагрузки, некого хаоса на верхушке вашингтонского обкома, так называемого американского истеблишмента, болот, которые Трамп обещает высушить. Вот этот период перезагрузки, конечно, дает нам шанс на урегулирование конфликта в нашем регионе. Я не говорю, что мир станет более безопасным, мир точно не станет более предсказуемым, но тем не менее он постарается изменить ту политику, как сумеет, в каких-то чертах, которую проводили демократы. Мы уже видели по заявлениям и Помпео, и Вэнса разные подходы внутри самой команды Трампа по отношению к России, по отношению к Украине, к нашему региону. Тут очень многое будет зависеть именно от нас, насколько последовательны, сильны, решительны и быстры мы будем в этот период. Сейчас ноябрь, декабрь, январь будут решающими месяцами, в том числе и по ситуации в Украине.
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