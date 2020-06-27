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Трамп недоволен работой ВОЗ. С кем еще Штатам не по пути - завтра в "Главном эфире"

Миллионные взносы во Всемирную организацию здравоохранения вылились для США в триллионные потери. Трамп недоволен работой ВОЗ. С кем еще Штатам не по пути - смотрите завтра вечером в "Главном эфире".

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