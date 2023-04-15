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Трамп предрек экономике США тяжелейший кризис
Американскую экономику и валюту ожидает сложнейший кризис за последние 200 лет. Такой прогноз сделал экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане. Республиканец в очередной раз обрушился с критикой на действующую администрацию Байдена.
Я вынужден констатировать, что в США царит беспорядок. Наша экономика рушится. Инфляция вышла из-под контроля. Россия объединилась с Китаем, это немыслимо. Саудовская Аравия, великий народ, объединился с Китаем, Россией, Ираном, Северной Кореей. Они сформировали вместе угрожающую и разрушительную коалицию. Наша валюта рушится и скоро перестанет быть мировым стандартом, что станет нашим величайшим поражением за 200 лет. Всего несколько лет назад это было немыслимо, немыслимо, что такое может произойти. Но это происходит на ваших глазах. Мы разваливающаяся нация. Мы нация в упадке.
Ранее Трамп выразил мнение, что политика Белого дома во главе с Байденом скоро приведет США к третьей мировой войне.
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