Трампу все равно, какой у него рейтинг и сколько стоит бензин в США, считает эксперт Стариков

На фоне конфликта на Ближнем Востоке в США растет открытое недовольство действиями Трампа даже внутри его партии.

Николай Стариков, политолог (Россия):

"Ему все равно какой у него рейтинг. Не все равно партии, от которой он баллотировался, кстати, будучи, так сказать, свободным интегралом, который пришел и поучаствовал в праймерис. Республиканцам не все равно, когда антирейтинг Трампа начинает топить эту партию. А самому Трампу-то что? Нобелевскую премию мира он не получил, я бы даже сказал, не навоевал еще. Денег - заработал. Никакого политического наследства, очевидно, не будет, потому что политическое наследство Трампа - это масса противоречивых заявлений каждый день, и каждое последующее противоречит предыдущему. Такого в новейшей истории мы еще не наблюдали. Поэтому Дональду Трампу совершенно все равно, сколько стоит бензин США. Для того, чтобы его партия сильно не беспокоилась, он делает заявление, продает часть запасов, чтобы цена не росла очень быстро".