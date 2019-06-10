Трамвай "Метелица" с символикой II Европейских игр выходит на дороги столицы

Яркий, современный и вместительный! Новейший трамвай "Метелица", брендированный символикой ІІ Европейских игр, на этой неделе выходит на дороги столицы. Машину, которую производят на предприятии "Штадлер Минск", перевезут из завода в Фаниполе. Сначала он пройдет тестовую обкатку и уже ближе к самим соревнованиям начнет работать полноценно. Сейчас определяется и маршрут, по которому "Метелица" будет ездить вплоть до сентября.



Отметим, "Метелица" - это экспортная модель трамвая. Среди заказов "Штадлер Минск" для внутреннего рынка - контракты с Минским метрополитеном и Белорусской железной дорогой.



