Трансформация политической системы Беларуси как гарант стабильности

Гарантировать стабильность в обществе должна и трансформация политической системы Беларуси. Национальное законодательство сейчас приводится в соответствие с новой Конституцией. Вопрос на постоянном контроле главы государства. Важнейшее поручение законодателям от Президента - не примерять нормы на себя. Формируемая система также должна заглядывать за горизонт, выступая защитой от возможных вызовов в будущем.

"Мы, сидящие за столом, которые затеяли эту бучу, должны это все утрясти, устаканить. Придут новые люди на это готовое, которое мы должны создать. Это не шутка - управление обществом, государством, социально-экономическими процессами и сохранение суверенитета и независимости в настоящее время. Только тот, кто не задумывается над этим, очень легко к этому подходит.

В этой части главная задача действующего Президента, то есть меня, - чтобы мы это все утрясли. Поэтому я и уделяю такое внимание этим нормативным правовым актам в развитие Конституции. Это моя задача - оставить новому поколению в наследство нормальную систему управления обществом и государством. Вот в чем смысл", - заявил глава государства.

Белорусы готовы вместе строить сильное и процветающее государство. Об этом свидетельствует общественный интерес к изменениям в политической системе страны. Совещания с участием главы государства традиционно вызывают широкое обсуждение в обществе и среди экспертов.

Законодатели в деле: Какие моменты сейчас активно прорабатываются

Разработка законопроектов о Всенародном белорусском собрании, о Совете министров, который теперь, после принятия законопроекта, станет полноценным государственным органом власти. Корректировка Избирательного кодекса, потому что у нас за 2024 год планируется единый день голосования, когда и местные органы власти, и депутатский корпус будут избираться в один день - вот сегодня главные моменты, которые прорабатываются для реализации тех изменений в Конституции, которые были приняты на референдуме в феврале 2022 года. Петр Петровский, политолог





Консенсус белорусского общества

"Комиссии вывели законопроекты, часть из них вынесли на обсуждение граждан до того, как они будут внесены на обсуждение в Палату представителей. Мы видим, что поступило достаточно большое количество предложений и замечаний. Имеется определенный консенсус белорусского общества. Все прекрасно понимают, потому что голосовали за это на референдуме, что белорусское народное собрание должно иметь конституционный статус, что это определенный предохранитель от возможного шатания системы как изнутри, так и извне", - рассказал Петр Петровский.

Правовая культура - это обязанность и ответственность делегатов

"Должна быть процедура отзыва делегатов, у нас же есть такая процедура для депутатов. Во-вторых, делегат - это не тот человек, которого надо освобождать от выполнения законодательства Республики Беларусь. Более того, у нас ни Президент, ни парламент, ни судьи - никто не освобождается от обязательного выполнения законов, - делится политолог. - Про это Президент тоже сказал, что правовая культура, знание закона, как минимум правил жизни страны - это обязанность. Это же относится к делегатам, может даже в большей степени".

ВНС - фундамент стабильности