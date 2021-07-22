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Трансляции "Славянского базара" посмотрели более 1,8 млн человек
Трансляция на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 3" XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" собрала у экранов 1 млн 801 тыс. телезрителей(26 % городского населения в возрасте старше 4 лет). Наибольшей популярностью традиционно пользовались торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля - каждую из них посмотрели более 600 тыс. человек.
Рейтинг торжественной церемонии открытия составил 1,9, доля телесмотрения среди аудитории старше 4 лет - 11,5 %.
Рейтинг церемонии закрытия также составил 1,9, а вот доля телесмотрения была выше - 14 %. Это позволило телеканалу "Беларусь 1" занять лидирующие позиции в отечественном медиапространстве с долей 16,5 % среди женской аудитории и 13,7 % среди аудитории старше 4 лет.
Рейтинг- потенциальная аудитория программы, выраженная в процентах от общего числа жителей страны, имеющих телевизор.Доля- показатель, означающий процент зрителей от общего числа людей, которые в данный момент смотрят телевизор.
Видеодневники XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" смотрите здесь
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