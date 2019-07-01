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Трансляция прибытия техники в город для вечерней тренировки

Трансляция прибытия техники в город для вечерней тренировки

Сегодня в Минске пройдетгенеральная репетиция парада в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

Прямая трансляция прибытия техники в город для вечерней тренировки начнется в 18:00.

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