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Трансплантологи и их пациенты сыграли в мини-футбол в Бресте - кто же победил?

Третий международный турнир по мини-футболу "Трансплантация - это жизнь" прошел в Бресте. Участниками стали врачи и их пациенты, которые находятся на диализе либо перенесли пересадку печени, сердца или почки. Всего 6 команд. Беларусь представили 4 сборные, остальные - Россию.

Матч состоял из двух таймов по 10 минут. Приурочены состязания к Европейскому дню донорства и трансплантации органов, а также Международному дню людей с инвалидностью.

К слову, в Бресте в 2011 году впервые среди регионов страны провели трансплантацию почки, через 2 года - печени, а в 2015-м сделали и операцию по пересадке сердца.

Специалисты подчеркивают, что уровень донорства органов по Брестской области на протяжении 14 лет самый высокий в Беларуси.

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Юрий Кандалов, участник турнира по мини-футболу (Россия): "Я считаю, что это торжество жизни для нас над смертью. Ведь нам - трансплантированным пациентам - дается практически один шанс, чтобы мы продолжали жить. У меня пересаженная почка. Мне дали шанс. Почему мне его не использовать именно в таких мероприятиях".

Победителем турнира стала команда трансплантологов, представляющих Брестскую область.

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