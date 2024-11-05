Трансплантологи и их пациенты сыграли в мини-футбол в Бресте - кто же победил?

Третий международный турнир по мини-футболу "Трансплантация - это жизнь" прошел в Бресте. Участниками стали врачи и их пациенты, которые находятся на диализе либо перенесли пересадку печени, сердца или почки. Всего 6 команд. Беларусь представили 4 сборные, остальные - Россию.



Матч состоял из двух таймов по 10 минут. Приурочены состязания к Европейскому дню донорства и трансплантации органов, а также Международному дню людей с инвалидностью.



К слову, в Бресте в 2011 году впервые среди регионов страны провели трансплантацию почки, через 2 года - печени, а в 2015-м сделали и операцию по пересадке сердца.



Специалисты подчеркивают, что уровень донорства органов по Брестской области на протяжении 14 лет самый высокий в Беларуси.