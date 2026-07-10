Транспорт нового поколения уже курсирует по улицам Минска

Тише и комфортнее - именно таким становится белорусский общественный транспорт. За первые 5 месяцев 2026 года автопарки страны получили 349 новых автобусов, троллейбусов и электробусов.



Масштабное обновление проходит в рамках госпрограммы "Транспорт будущего", рассчитанной на 2026-2030 годы. Одним из получателей новой техники стал Минск. Расскажем, как обновляется городской транспорт столицы.

Каждый день на улицы Минска выходят более 2 тыс. единиц пассажирской техники. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы связывают между собой районы большого города и перевозят сотни тысяч пассажиров. Чтобы поездки становились комфортнее, городские парки регулярно пополняют новыми машинами.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП "Минсктранс":

"При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок, поэтому для предприятий приобретается современный, комфортный и экологичный транспорт. Упор, конечно, делается на развитие электротранспорта, поскольку это полностью соответствует принципу устойчивой городской мобильности - удовлетворению потребностей пассажиров в перевозках с минимальным ущербом для окружающей среды".

Так, масштабное обновление получил транспортный парк № 2. Сюда уже поставлена часть закупленных машин. Среди них - электробус БКМ Е433 нового поколения, оснащенный USB-разъемами, системой кондиционирования и комплексом видеонаблюдения с выводом изображения на дисплей. Водитель Сергей Чирец признается: работать на такой машине стало гораздо удобнее.

Инновационный, быстрый и вместительный. Такой транспорт быстро завоевывает симпатии не только водителей. Изменения уже успели оценить и пассажиры.

Обновление транспортного парка Минска продолжится. В этом году город в сумме получит 35 автобусов и 129 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. А значит, современных и экологичных машин на столичных маршрутах станет еще больше.