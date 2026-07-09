Масштабное обновление: столичный автопарк пополнили 37 новых троллейбусов

Масштабное обновление столичного наземного транспорта направлено на повышение комфорта пассажиров и водителей. С начала года в автопарках Минска уже появилось 37 новых троллейбусов. Вся техника - исключительно отечественного производства.

Всего в текущем году город закупит 129 троллейбусов и 35 автобусов. За 4 года пассажиропоток в столице вырос на четверть. Внедряют и современные технологии - например, бесконтактную оплату банковскими картами.

Техническому состоянию общественного транспорта уделяется повышенное внимание. На линию выходят только исправные машины. Также в планах заменить почти 230 навесов на остановках.