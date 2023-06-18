Транспортная инспекция проводит рейды по выявлению нелегальных маршрутных такси. Какие основные нарушения перевозчиков?

Безопасность пассажиров, недобросовестная конкуренция, уход от налогов. В транспортной инспекции серьезно озаботились вопросом контроля нелегальных перевозчиков. В первую очередь речь идет о маршрутных такси, которые незаконно выезжают в регулярные рейсы. Среди основных нарушений предпринимательская деятельность в обход закона и как следствие - неуплата налогов, отсутствие страховки, лицензии, квалификации водителя. За безопасный проезд в такой маршрутке отвечают сами пассажиры.

У транспортной инспекции есть способы выявления нелегалов - от обычных рейдов на дороге до контрольных закупок. При этом с начала года изъято 8 машин. В половине случаев уже есть решения судов, по которым владельцам придется раскошелиться на приличную сумму. Продолжит тему Александр Камович.





На работу транспортной инспекции обычные водители редко обращают внимание, а вот перевозчики, будь то грузов или пассажиров, могут и напрячься. Особенно когда работают нелегально. Александр Коваленко, что называется, в полях буквально ежедневно. Маршрутчики сегодня на особом контроле.





Александр Коваленко, замначальника филиала транспортной инспекции по г. Минску и Минской области:

Основной момент - это все-таки недобросовестная конкуренция. То есть если добросовестный перевозчик выиграл конкурс, заключил договор с оператором на определенный маршрут, в котором учитывается скорость движения, пассажиропоток, вместимость транспортного средства, то перевозчик, который работает нелегально, просто разместил объявление и возит, как ему вздумается, не обращая ни на что внимание.

Надо ли говорить, что ни о какой безопасности речи не идет, ведь зачастую нелегальные маршрутчики банально не имеют необходимой водительской квалификации, не проходят медосмотр перед рейсом. Чтобы выявить нарушителей, у инспекции есть самые разные методы. Как пример - водитель из Слуцка. В поле зрения инспекции давно - решили проследить. Догадки подтвердились.

Данный перевозчик занимался незаконной деятельностью, создавал нездоровую конкуренцию в сфере пассажирских перевозок. По итогам этой проверки будет начат административный процесс по статье 13.3 части первой Административного кодекса Республики Беларусь. И в целях обеспечения административного процесса нами принято решение об изъятии транспортного средства "Мерседес", которое является вещественным доказательством и орудием совершения административного правонарушения.



К слову, с начала года только в Минской области было изъято 8 транспортных средств. Отмечу, в работе контролеров помогают и сами водители маршруток - легальные. В транспортной инспекции говорят, что жалобы на нелегалов поступают буквально каждый день. И причины негодования честных шоферов понять можно. В условиях нечестной конкуренции ни о какой солидарности речи идти не может.



Григорий Томашевский, начальник регионального отдела контроля за транспортной деятельностью по г. Слуцку филиала транспортной инспекции по г. Минску и Минской области