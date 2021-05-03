Транспортная инспекция усиливает контроль на дорогах

Сергей Белкин, замначальника управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

За превышение времени вождения, либо сокращение ежедневного/еженедельного отдыха предусмотрена ответственность - до 5 базовых величин. Водители часто используют чужую карту, не предоставляют доступ к тахографу, за непредоставление доступа предусмотрена такая же ответственность, как и за езду по чужой карте.