Транспортная инспекция усиливает контроль на дорогах
Поводом стало возросшее число нарушений. С начала года их выявлено более 1300 - это на половину больше, чем годом ранее. Нередко водители, пытаясь раньше приехать, игнорируют сон и отдых, а в утомленном состоянии повышается риск попасть в аварию. Особое внимание будет уделено соблюдению требований Европейского соглашения, касающегося работы экипажей международных автомобильных перевозок.
Сергей Глембовский, замначальника управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Цифры говорят, что водители стали меньше соблюдать режим труда и отдыха и осуществляют управление ТС в утомленном состоянии. Что зачастую приводит к совершению ДТП.
Сергей Белкин, замначальника управления транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
За превышение времени вождения, либо сокращение ежедневного/еженедельного отдыха предусмотрена ответственность - до 5 базовых величин. Водители часто используют чужую карту, не предоставляют доступ к тахографу, за непредоставление доступа предусмотрена такая же ответственность, как и за езду по чужой карте.
В ведомстве уточнили: контроль ужесточен на несколько месяцев. Его снимут, когда статистика нарушений начнет снижаться.