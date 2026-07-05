Транспортный вопрос в новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Вопрос качества жизни поселка Правдинский выходит на республиканский уровень. Жители Пуховичского района просят вернуть маршрутное такси, на котором ездили 20 лет.

Почему за помощью они обратились к Президенту? И почему через TikTok? В проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко" расскажем подробности и покажем работу чиновников в действии. В выпуске - кадры встречи сельчан с депутатом, представителями местной власти и транспортных компаний. Время интернет-ревизии! Смотрите в понедельник на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы", а также повтор на "Первом информационном" во вторник в 10:10 и 19:30.